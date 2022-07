ARCHIV - Der VfB Stuttgart kehrt mit der Virtual Bundesliga in den E-Sport zurück. Foto: Marijan Murat/dpa FOTO: Marijan Murat up-down up-down FIFA 23 Virtual Bundesliga: VfB Stuttgart kehrt zum E-Sport zurück Von dpa | 27.07.2022, 15:26 Uhr

Der VfB Stuttgart kehrt wie angekündigt in den E-Sport zurück. Die Schwaben werden zur kommenden Saison ein Team in der Virtual Bundesliga (VBL) der Deutschen Fußball-Liga (DFL) sowie in weiteren nationalen und internationalen Wettbewerben im Bereich Fußball-Simulation an den Start schicken, wie sie am Mittwoch mitteilten. Perspektivisch solle das Engagement ausgebaut werden.