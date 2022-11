Hansa Rostock Foto: Danny Gohlke/dpa up-down up-down Schneller, stärker, präziser Virtual Bundesliga in FIFA 23 startet mit Torhagel Von dpa | 15.11.2022, 23:13 Uhr

Die Virtual Bundesliga geht mit einigen Änderungen in die neue Saison der Club Championship. Und die bringen gleich am ersten Spieltag frischen Wind in die Liga.