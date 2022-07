ARCHIV - Im VBL-Finale in FIFA 22 triumphierte DullenMIKE gegen Umut. Nun reisen beide zum WM-Finale. Foto: Marius Becker/dpa FOTO: Marius Becker up-down up-down Tickets nach Dänemark Vier Deutsche schaffen Qualifikation zum FIFAe World Cup Von dpa | 03.07.2022, 22:13 Uhr

Das Saisonfinale in FIFA 22 rückt näher. In London spielen die besten Spieler der Welt um ihre Teilnahme am FIFAe World Cup in Kopenhagen. Vier Deutsche schaffen den Sprung ins Finalturnier.