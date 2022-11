Rekkles Foto: Riot Games/dpa up-down up-down Rekkles vor LEC-Rückkehr? Viele offene Fragen im Transferpoker der LoL LEC-Offseason Von dpa | 15.11.2022, 07:01 Uhr

Die LEC-Offseason ist in vollem Gange, und wie so häufig hinterlassen die Gerüchte viele Fragezeichen. Rekkles will wohl zurück in die LoL-Liga. Andere Top-Spieler sind dagegen noch auf Teamsuche.