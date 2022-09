Valorant Champions Foto: Riot Games/dpa up-down up-down Weltmeisterschaft in Istanbul Valorant Champions: FunPlus Phoenix weiter, Fnatic ist raus Von dpa | 14.09.2022, 11:04 Uhr

Die E-Sportler von FunPlus Phoenix dürfen weiter vom Titel bei der Champions genannten Weltmeisterschaft in Valorant träumen. Für die Profis von Fnatic ist die WM derweil vorbei. „Wir sind jetzt in der Top vier“, freute sich FPX-Spieler Kyrylo „ANGE1“ Karasov nach dem 2:1-Sieg im Viertelfinale gegen XSET via Twitter.