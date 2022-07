HANDOUT - Der erste Platz der regulären Saison ging in der LoL-Liga Prime League an Unicorns of Love: Sexy Edition. Foto: Prime League/Freaks 4U Gaming/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Prime League up-down up-down Ein EU-Masters-Platz offen Unicorns of Love sichert Platz Eins in LoL-Liga Prime League Von dpa | 29.07.2022, 11:00 Uhr

Der erste Platz der regulären Saison und somit die EU-Masters-Quali geht in der LoL-Liga Prime League an Unicorns of Love. Um den zweiten Platz streiten sich BIG und SK in einem Tiebreaker am Sonntag.