Deutsche Valorant-Liga Unicorns of Love führt Valorant-DACH-Liga an Von dpa | 23.01.2023, 23:19 Uhr

Die E-Sportler von Unicorns of Love führen die höchste deutschsprachige Valorant-Liga, die DACH: Evolution, zur Hälfte der Saison an. Auch am vierten Spieltag blieb das Team ungeschlagen.