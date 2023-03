Prime League Foto: Gerald Matzka/dpa up-down up-down BIG in Playoffs Unicorns gehen als Tabellenführer in Prime-League-Playoffs Von dpa | 14.03.2023, 23:31 Uhr

Als sechstes und letztes Team zieht BIG in die Playoffs der deutschen League-of-Legends-Liga Prime League ein. Der erste Platz geht zum Ende der regulären Saison an Unicorns of Love: Sexy Edition.