VBL Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down FIFA 23 Umut und Dullenmike in Playoffs der VBL Grand Finals Von dpa | 10.06.2023, 21:36 Uhr

In der Strassenkicker Base schwitzen die besten deutschen FIFA-Profis an den Controllern: In engen Gruppen setzen sich große Namen durch. Aber das Format lässt auch Raum für Newcomer.