Dota-2-WM Tundra Esports besiegt OG am zweiten Tag der Playoffs 21.10.2022, 16:43 Uhr

Am zweiten Spieltag der Dota-2-Weltmeisterschaft „The International“ in Singapur hat Tundra Esports seine westeuropäischen Kollegen von OG mit einem deutlichen 2:0 in die untere Bracket verwiesen. Evil Geniuses und Boom Esports wurden aus dem Turnier eliminiert.