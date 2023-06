OWL Foto: Activision Blizzard/dpa up-down up-down Overwatch League Teilnehmer am Midseason-Turnier der OWL stehen fest Von dpa | 05.06.2023, 17:36 Uhr

Die Teilnehmer am regionsübergreifenden Turnier Midseason Madness der Overwatch League stehen fest. Boston Uprising und Florida Mayhem haben die letzten zwei Plätze mit ihren Siegen in der K.o.-Runde der Spring Stage ergattert. Vergangene Woche qualifizierten sich bereits Atlanta Reign und Houston Outlaws in der Region West.