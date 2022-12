BDS Foto: Kirill Bashkirov/Ubisoft /dpa up-down up-down EU-Liga Team BDS ist europäischer Meister in Rainbow Six: Siege Von dpa | 17.12.2022, 23:29 Uhr

Das französische Team BDS hat sich mit einem Sieg im Finale der Europäischen Liga in Rainbow Six: Siege zum Meister gekürt. Die Mannschaft setzte sich in einem einseitigen und dementsprechend kurzen Endspiel um den Spitzenplatz in der Region klar mit 2:0 (7:2, 7:2,) gegen MNM Gaming durch. Für den Gewinner des Jönköping-Majors ist es der zweite europäische Meistertitel in Folge.