BDS Foto: Joao Ferreira/Ubisoft/dpa up-down up-down Rainbow Six: Siege Team BDS gewinnt zweiten Six-Major-Titel in Jönköping Von dpa | 27.11.2022, 22:03 Uhr

Vom sehr knappen Vorrücken in die Playoffs arbeitet sich BDS bis ins Finale des Six Majors vor. Dort wird es knapp für die Franzosen - doch am Ende ist vor allem ein Vorteil entscheidend.