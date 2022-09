Finale Prime League Foto: Gerald Matzka/dpa up-down up-down League of Legends Streamer-Team NNO steigt in erste Liga der Prime League auf Von dpa | 27.09.2022, 23:06 Uhr

No Need Orga hat sich in der Relegation den Aufstieg in die erste Division der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League gesichert. Das Streamer-Team konnte gegen Hertha BSC einen 0:2-Rückstand komplett aufholen.