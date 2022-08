HANDOUT - Das Dota-2-Team Spirit schließt eine wackelige Saison mit der Major-Trophäe in Arlington ab. Foto: pglesports.com/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: pglesports.com up-down up-down Dota 2 Spirit besiegt PSG.LGD mit 3:1 im Finale des Arlington Major Von dpa | 15.08.2022, 13:46 Uhr

Team Spirit gelingt ein weiters Mal, was viele für unmöglich hielten: In einem spannenden Best-of-Five beweisen die Weltmeister, dass sie als einziges in der Lage sind, PSG.LGD zu schlagen.