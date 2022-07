HANDOUT - Misfits verkauft seinen Slot in der League-of-Legends-Liga LEC an Heretics. Foto: Riot Games/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Riot Games up-down up-down Europäische LoL-Liga Spanisches Team Heretics übernimmt 2023 LEC-Slot von Misfits Von dpa | 27.07.2022, 18:09 Uhr

Team Heretics tritt ab 2023 in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC an. Die spanische E-Sport-Organisation kauft den Startplatz von Misfits Gaming, wie LoL-Entwickler Riot Games am Mittwoch mitteilte. Über den Kaufpreis und Vertragsdetails wurde zunächst nichts bekannt.