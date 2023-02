Prime League Foto: Prime League/Freaks 4U Gaming/dp up-down up-down League of Legends Spandau mit alleiniger Tabellenführung in der Prime League Von dpa | 10.02.2023, 23:09 Uhr

Nach vier Wochen in der Frühlings-Saison hat Eintracht Spandau die alleinige Tabellenführung in der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League inne. Unicorns of Love ist der Eintracht aber dicht auf den Fersen.