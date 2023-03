LEC Foto: Riot Games/dpa up-down up-down Desaster für Fnatic SK Gaming gelingt Traumstart in neue Saison der LoL-Liga LEC Von dpa | 13.03.2023, 22:52 Uhr

Mit drei Siegen in der ersten Spielwoche ist SK Gaming perfekt in die Frühlingssaison der League-of-Legends-Liga LEC gestartet. Fnatic kommt trotz Spielerwechsels weiter nicht in Fahrt.