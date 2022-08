HANDOUT - Nach einer Niederlage gegen Schalke ist Eintracht Spandau früh aus den Playoffs der Prime League ausgeschieden. (Archiv) Foto: Eintracht Spandau/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Eintracht Spandau up-down up-down League of Legends Schalke eliminiert Eintracht Spandau aus LoL Prime League Von dpa | 04.08.2022, 23:39 Uhr

Keine EU Masters für Eintracht Spandau: In der LoL-Liga Prime League schlägt Schalke das HandOfBlood-Team in fünf Spielen. Auch in Frankreich flog mit KCorp um Starspieler Rekkles ein Streamer-Team.