Der Deutsche cryn hat mit seinem Team Rogue das Halbfinale des Rainbow Six Major Berlin erreicht. Deutsches Top-Duell Rogue rückt ins Halbfinale des Rainbow Six Berlin Major vor Von dpa | 20.08.2022, 11:21 Uhr

Mit einem 2:0-Sieg über G2 Esports sichert sich Rogue den Einzug ins Halbfinale des Rainbow Six Major in Berlin. Im Interview spricht Rogues cryn über die Fans und Probleme in der europäischen Liga.