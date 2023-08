Ähnlich wie Anfang 2023, als das „LOCK//IN“-Turnier den Auftakt in die Franchising-Ära einläutete, wird in der nächsten Saison erneut ein Turnier vor dem Start der Ligen stattfinden. Pro Region werden in getrennten Kick-Off-Turnieren über zwei Wochen jeweils zwei Teams ermittelt, die im März beim ersten Masters-Turnier in Madrid antreten.



In China, wo Valorant erst seit Juli offiziell spielbar ist, wird ab 2024 eine eigene Liga über die Bühne gehen. Dass das Land mit Shanghai auch der Gastgeber für das zweite Masters-Turnier wird, das zur Saisonhalbzeit der Ligen im Mai angesetzt ist, war bereits bekannt.



Die Teilnehmer der internationalen Turnieren werden künftig durch Meisterschaftspunkte ermittelt, die Teams im Saisonverlauf sammeln können. Die Valorant-WM Champions findet weiter im August statt, danach setzen das Challenger-Aufstiegsturnier Ascension sowie das Finale der Frauen-Turnierserie Game Changers den Schlusspunkt.