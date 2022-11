Game Changers Foto: Riot Games/dpa up-down up-down Für Frauen und Nonbinäre Riot Games: 2023 kein „Game Changers“ für LoL in Europa Von dpa | 18.11.2022, 12:21 Uhr

Spekulationen gab es viele, nachdem G2 Esports ein Frauenteam in League of Legends unter Vertrag nahm. Doch Riot Games macht die Sache klar: In Europa soll es 2023 kein „Game Changers“ für LoL geben.