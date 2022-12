RB Leipzig Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Club Championship RB Leipzig ist Süd-Ost-Herbstmeister der VBL in FIFA 23 Von dpa | 21.12.2022, 23:14 Uhr

Auch in der Süd-Ost-Division der Virtual Bundesliga Club Championship geht es in die Weihnachtspause: Am letzten Doppelspieltag des Jahres hat RB Leipzig die Herbstmeisterschaft eingetütet.