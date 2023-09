Das Team um Pavel „p4sh4“ Kosenko erreichte mit dem Sieg auf Clubhouse den ersten Platz in Gruppe A der Europe League. In Gruppe B rutschten die Gamers8-Champions von Team BDS mit einem 7:4-Sieg gegen Wolves Esports auf den ersten Platz.



Sowohl Virtus.pro als auch Team BDS spielen nun zusammen mit den Gruppenzweiten Wylde und Wolves Esports sowie den Gruppendritten Into The Breach und MNM Gaming in den Playoffs um einen Platz beim Major in den USA. Das internationale Turnier findet vom 30. Oktober bis 12. November in Atlanta statt.



Der amtierende Rainbow-Six-Weltmeister G2 Esports dagegen verpasste nach einer 4:7-Niederlage gegen MNM Gaming den Sprung unter die Top 3 in Gruppe B. G2 und Heroic sowie Team Secret und KOI (Gruppe A) können sich allerdings noch über den beschwerlichen Weg der Qualifier Playoffs für das Major in Atlanta qualifizieren.