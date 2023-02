Cloud9 Foto: Foto: Adela Sznajder/ESL up-down up-down Siegesserie gebrochen Nur Cloud9 schlägt G2 in ESL Pro League Gruppenphase Von dpa | 27.02.2023, 09:01 Uhr

Cloud9 hat sich in der Gruppe A der „Counter-Strike: Global Offensive“-Liga ESL Pro League an die Spitze gesetzt. Auch G2 Esports steht sicher in den Playoffs, eine lange Siegesserie endete jedoch.