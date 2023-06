Prime League Foto: Prime League/Freaks 4U Gaming/dpa up-down up-down Drei Teams an Tabellenspitze Mouz bricht Siegesserie von Spandau in LoL-Liga Prime League Von dpa | 24.06.2023, 18:18 Uhr

Nach zuvor sechs Siegen in Folge hat Eintracht Spandau in der League-of-Legends-Liga Prime League gegen Mouz erstmals wieder verloren. In der Tabelle steht somit ein Dreierpack vorne.