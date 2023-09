Dota 2 „Monotone Kultur“: Valve stellt Dota Pro Circuit ein Von dpa | 15.09.2023, 14:12 Uhr | Update vor 32 Min. Dota Pro Circuit Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down

Entwickler Valve beendet nach der laufenden Saison die Struktur des Dota Pro Circuit. „Als einzige offizielle Liga bestimmt der DPC den Veranstaltungskalender für das jeweilige Jahr und alle seine Einzelheiten“, heißt es in einer Mitteilung. Die Veranstalter müssten sich hier an strenge Regeln halten und hätten weniger Innovationskraft, so Valve.