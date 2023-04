Nisqy und Carzzy Foto: Riot Games/dpa up-down up-down Koi und Astralis raus Mad Lions und G2 ziehen in die Playoffs der LoL LEC ein Von dpa | 16.04.2023, 22:47 Uhr

Mad Lions und G2 Esports haben sich die letzten beiden Plätze in den Playoffs der LEC geschnappt. In der Gruppenphase der League-of-Legends-Liga haben sich die Teams in ihren Duellen gegen Astralis und Koi durchgesetzt.