G2 wieder Spitzenreiter LoL-Liga LEC: Desolates Team Vitality Von dpa | 04.07.2023, 08:41 Uhr

Nach der zweiten Spielwoche ohne Sieg in Folge hat Team Vitality in der League-of-Legends-Liga LEC die Gruppenphase verpasst. G2 geht nach drei Siegen als Favorit in den Rest der Saison.