Comp Foto: Riot Games/dpa up-down up-down Team BDS dominiert Koi mit Comeback gegen G2 Esports in LoL LEC Gruppenphase Von dpa | 09.04.2023, 23:00 Uhr

Koi hat mit einem Comeback gegen G2 Esports den ersten Sieg in der Gruppenphase der League-of-Legends-Liga LEC eingefahren. Das an Platz eins gesetzte Team BDS dominierte indes in der Serie gegen SK Gaming.