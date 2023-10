League of Legends Karmine Corp kauft LEC-Spot von Astralis Von dpa | 18.10.2023, 23:03 Uhr | Update vor 24 Min. Karmine Corp Foto: Riot Games/dpa up-down up-down

Jetzt ist es offiziell: Karmine Corp spielt nächste Saison in der europäischen LoL-Liga LEC. Den Platz in der Franchise-Liga kaufte die französische Organisation von Astralis. Das teilte die Liga in einem auf X, vormals Twitter, veröffentlichten Bericht mit.