JDG Foto: Riot Games/dpa up-down up-down League of Legends JD Gaming holt Mid-Season-Invitational-Trophäe in London Von dpa | 21.05.2023, 16:15 Uhr

JD Gaming hat das Mid-Season Invitational in League of Legends gewonnen. In einem rein chinesischen Finale setzte sich der Meister der LPL gegen den Underdog Bilibili Gaming mit 3:1 durch.