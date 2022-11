Hertha BSC Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Prime League Hertha BSC gibt Engagement in League of Legends auf Von dpa | 10.11.2022, 18:11 Uhr

Die E-Sport-Abteilung von Hertha BSC zieht sich aus League of Legends zurück. Das Team in der Prime League, das den Erstliga-Aufstieg gegen NNO knapp verpasst hatte, wird in dem Zuge aufgelöst.