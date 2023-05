ESL One Berlin Foto: Stephanie Lindgren/ESL/dpa up-down up-down Dota 2 Halbfinal-Niederlage für Tundra im ESL One Berlin Major Von dpa | 04.05.2023, 13:53 Uhr

Schwerer Schlag: Tundra Esports hat in der Upper Bracket mit 1:2 gegen 9Pandas verloren. Das Team um den Deutschen Leon „Nine“ Kirilin hat in der unteren Turnierhälfte des ESL One Berlin Dota 2 Majors aber noch eine Chance.