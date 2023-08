„Man kann durchaus sagen, dass wir stark sind“, sagte Steven „Hans Sama“ Liv von G2 im Interview nach dem Spiel. „Ich fand, dass BDS ziemlich gut gespielt hat; sie waren heute gut drauf. Andere Teams haben ihre Stärken, aber ich denke, wir sind bislang die Besten.“



Nach der Finalteilnahme im Frühling war BDS in der Sommer-Saison bereits in der Gruppenphase ausgeschieden; das letzte Spiel lag für das Schweizer Team schon knapp einen Monat zurück. G2 ging als frisch gekürter Meister nach einer dominanten Saison daher als klarer Favorit in die Best-of-Five-Serie.



Diese Form bestätigte der Rekordmeister in der ersten Partie direkt. Doch BDS zeigte Kampfgeist und schlug ebenso dominant zurück. Nach einem klaren Sieg von G2 sah sich BDS in der vierten Partie zunächst vorne, doch dann ergriff G2 die Kontrolle und beendete die Serie mit 3:1. Der Titelträger sicherte sich damit auch direkt seinen Platz in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft. BDS hat gegen SK Gaming in der Lower Bracket indes auch noch die Chance auf die WM-Teilnahme.