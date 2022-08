HANDOUT - Im letzten Augenblick ist es dem deutschen Rainbow-Six-Team G2 Esports gelungen, sich für das Six Major zu qualifizieren. (Archivbild) Foto: Eric Ananmalay/Ubisoft/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Eric Ananmalay up-down up-down Krimi-Quali für Berlin G2 qualifiziert sich unerwartet für Rainbow-Six-Major Von dpa | 02.08.2022, 10:41 Uhr

Wolves Esports und Rogue haben sich vorzeitig für das Six Major in Berlin qualifiziert. Zwei weitere Teams mussten sich am letzen Spieltag in dem engen Tabellenkampf gegen die Konkurrenz durchsetzen.