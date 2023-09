Nach dem sechsten Gewinn einer Stage im Juli ging es für Gozen ohne Spielerwechsel weiter. Nur Sarah „sarah“ Ahmed, die als Stand-In für die Mannschaft startete, wurde zum vollständigen Teammitglied befördert, während Maryam „Mary“ Maher ihre Karriere beendete.



Auf schwierige Gegner, die G2 zuletzt Probleme bereitet hatten, traf das Team nicht und meisterte die Aufgaben in der ersten Spielwoche bravorös. Nur Aufsteiger Falcons Vega nahm den Meisterinnen eine Karte ab, die gegen Dsyre und Guild X im Anschluss mit 2:0 siegten.



Der Stage-1-Finalist BBL Queens bleibt in Gruppe A mit ebenfalls drei Siegen engster Verfolger von G2. In Gruppe B führt dagegen ein Neuling: NASR Ignite, in der letzten Stage Contenders-Meister, fuhr drei Siege ein. Am ersten Spieltag schlug das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit FUT Female sogar den letzmaligen Finalisten, und steht neben der österreichischen Organisation Acend Rising vorerst auf dem ersten Platz.