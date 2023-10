Am gleichen Tag, rund zwei Stunden zuvor, setzten sich die Six-Invitational-Champions bereits im Halbfinale mit 2:0 (7:1, 8:6) gegen MNM Gaming durch. Damit gesellt sich das Team um den brasilianischen Kapitän Karl „Alem4o“ Zarth zu den schon für Atlanta qualifizierten europäischen Teams Virtus.pro, Wolves Esports und den Gamers8-Champions von Team BDS.



Beim Major treten die 24 besten Rainbow-Six-Teams der Welt gegeneinander an. Das Turnier findet vom 30. Oktober bis 12. November in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia statt. Für die europäischen Profiteams Koi, Team Secret, Wylde und Into The Breach sowie den Amateurmannschaften Team Valor und Dunlimited endete der Traum von dem Turnier in den Last Chance Qualifiers.