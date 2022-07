HANDOUT - G2 um Geburtstagskind Jankos konnte nach vier Niederlagen gegen Astralis und Rogue endlich wieder gewinnen. Foto: Riot Games/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Riot Games up-down up-down MAD Lions in Topform G2 erholt sich gegen Rogue in LoL LEC nach Niederlagenserie Von dpa | 23.07.2022, 23:48 Uhr

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie hat G2 in der LoL-Liga LEC eine perfekte Woche hingelegt und einen wichtigen Sieg gegen Rogue eingefahren. MAD Lions zieht an die Spitze, auch Excel bleibt dran.