ESL One Dota 2 Major beginnt Ende April in Berlin Von dpa | 07.02.2023, 16:43 Uhr

Mit dem ESL One Dota 2 Major bringt die ESL Faceit Group das zweite große Dota-Turnier der Saison in die Hauptstadt. Wie das Kölner unternehmen mitteilte, findet das Turnier vom 26. April bis 7. Mai in Berlin statt.