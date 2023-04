OWL Foto: Activision Blizzard/dpa up-down up-down Overwatch Erstmals Contenders-Teams bei Saison-Turnier der OWL Von dpa | 21.04.2023, 12:19 Uhr

In der Region Ost der Overwatch League werden dieses Jahr zwölf Teams aus der Nachwuchs-Liga Contenders am Turnier Spring Stage Opens teilnehmen. Das gab die OWL bekannt. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Liga, dass Teams ohne Franchise-Slot bei einem Saison-Turnier spielen.