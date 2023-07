Dota 2 Foto: Valve/dpa up-down up-down Dota 2 Erneut fast zweistündiges Spiel bei Bali-Major-Viertelfinale Von dpa | 05.07.2023, 18:35 Uhr

Geduldsprobe: Das zweite Spiel im Viertelfinal-Match Tundra Esports gegen BetBoom dauerte 104 Minuten. An die 136 Minuten von Gaimin Gladiators gegen Quest Esports in der Gruppenphase kommt das zwar nicht ran, trotzdem nahm die Partie ihre Zeit in Anspruch.