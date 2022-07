HANDOUT - Team Liquid konnte sich durch zwei Siege gegen OG den zweiten Platz der Dreamleague sichern. Foto: Adela Sznajder/ESL Gaming/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Adela Sznajder up-down up-down Dreamleague Dota: Entity, Gladiators und Liquid gewinnen Entscheidungen Von dpa | 15.07.2022, 10:23 Uhr | Update vor 1 Std.

Am letzten Spieltag der Dota Dreamleague Season 18 haben sich Entity, Gaimin Gladiators und Team Liquid in Entscheidungsspielen gegen ihre Kontrahenten behauptet und so ihre Positionen in der Tabelle zum Ende der Saison verbessert.