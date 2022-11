LoL Worlds Foto: Riot Games/dpa up-down up-down League of Legends DRX aus Südkorea gewinnt erstmals Titel der LoL Worlds Von dpa | 06.11.2022, 06:30 Uhr

Das südkoreanische Team DRX hat seinen ersten Weltmeisterschaftstitel in League of Legends gewonnen. Gegen die Landsmänner von T1 um Superstar Lee „Faker“ Sang-hyeok entschied DRX das Finale der LoL Worlds in San Francisco mit 3:2.