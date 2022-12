HSC Foto: TakeTV/dpa up-down up-down Zurück zu Hause Drei Deutsche in Playoffs des Starcraft 2 Homestory Cups Von dpa | 17.12.2022, 11:37 Uhr

Eine Holzhütte, gepolsterte Sessel, Decken, Kekse auf dem Tisch: In einer winterlichen Szenerie spielt die Starcraft-2-Szene in Krefeld die 22. Auflage des Homestory Cups aus. Drei Deutsche haben es in die K.o.-Runde geschafft.