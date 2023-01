Six Invitational Foto: Peter Chao/Ubisoft/dpa up-down up-down Rainbow Six: Siege Dire Wolves lösen Ticket für Rainbow Six Invitational Von dpa | 15.01.2023, 22:34 Uhr

Die „Rainbow Six: Siege“-Teams Dire Wolves und Los + One haben in ihren jeweiligen Regionen die letzten Tickets für die Weltmeisterschaft im Februar gelöst. Das taiwanesische Team Dire Wolves gewann das Finale der Qualifikation für das Six Invitational mit 2:0 (7:4, 8:6) gegen ihre koreanischen Kontrahenten von Sandbox Gaming.