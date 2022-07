Die brasilianische Auswahl bejubelt zum ersten Mal die Nationen-WM in FIFA 22. Foto: Joosep Martinson/FIFA/Getty Images/dpa FOTO: Joosep Martinson up-down up-down Saisonfinale Brasilien holt die Nationen-Weltmeisterschaft in FIFA 22 Von dpa | 30.07.2022, 19:15 Uhr

Letzter Angriff über den Flügel, der Ball kommt in die Mitte, Volley ins Netz: Brasilien hat den FIFAe Nations Cup gewonnen - und feierte unter Vuvuzela-Klängen, die durch die Bella Arena in Kopenhagen schallten. Das Turnier ist die Weltmeisterschaft der Nationen in FIFA 22.