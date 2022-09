Valorant Champions Foto: Riot Games/dpa up-down up-down Valorant Champions in Istanbul Brasilianisches Team LOUD ist Valorant-Weltmeister Von dpa | 18.09.2022, 21:43 Uhr

Premiere in der kompetitiven Valorant-Szene: Mit LOUD steht erstmals ein Team aus Südamerika an der Spitze des Shooters. Die Brasilianer haben sich in Istanbul zum Weltmeister gekrönt.