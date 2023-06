Prime League Foto: Prime League/Freaks 4U Gaming/dpa up-down up-down League of Legends BIG bleibt in LoL Prime League weiter ungeschlagen Von dpa | 08.06.2023, 23:08 Uhr

Mit dem vierten Sieg in Folge bleibt BIG in der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League weiterhin alleiniger Tabellenführer. Die Verfolger um Eintracht Spandau bleiben aber in Schlagdistanz.