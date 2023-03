ESL Foto: Foto: Jenny Fitz/ESL up-down up-down 50. Ausgabe ohne Sprout Attax siegt zum Saisonstart der CS:GO-Liga ESL Meisterschaft Von dpa | 07.03.2023, 10:14 Uhr

Die ESL Meisterschaft ist in „Counter-Strike: Global Offensive“ in die 50. Saison gestartet. Mitfavorit Alternate Attax fuhr direkt zwei Siege ein. Mit Sprout fehlt ein großer Name dagegen.